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Мэрия Новосибирска: завод Коминтерна не пострадает от новых санкций США

Сибирь
27 декабря, 9:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, декабря. /ТАСС
По данным администрации города, предприятие ориентировано на внутренний рынок
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НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский производитель электроники - завод имени Коминтерна, попавший в обнародованный накануне новый санкционный список США, не пострадает от санкций, поскольку ориентирован на внутренний рынок. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

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"Санкции мало повлияют на деятельность завода, поскольку он ориентирован на внутренний рынок. Завод выполняет гособоронзаказ, и не думаю, что санкции ему как- то помешают", - сказал Люлько.

На заводе ТАСС пообещали предоставить комментарий позже.

Новосибирский завод имени Коминтерна входит в концерн "Алмаз-Антей" и выпускает радиолокационные станции обнаружения для зенитно-ракетных комплексов С300 и С400 и других средств ПВО. Он стал четвертым новосибирским предприятием, вошедшим в санкционный список: ранее в него вошли Новосибирский завод полупроводниковых приборов, ПО "Луч", а также производитель приборов ночного видения "Катод".

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