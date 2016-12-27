Мэрия Новосибирска: завод Коминтерна не пострадает от новых санкций США

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НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Новосибирский производитель электроники - завод имени Коминтерна, попавший в обнародованный накануне новый санкционный список США, не пострадает от санкций, поскольку ориентирован на внутренний рынок. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
"Санкции мало повлияют на деятельность завода, поскольку он ориентирован на внутренний рынок. Завод выполняет гособоронзаказ, и не думаю, что санкции ему как- то помешают", - сказал Люлько.
На заводе ТАСС пообещали предоставить комментарий позже.
Новосибирский завод имени Коминтерна входит в концерн "Алмаз-Антей" и выпускает радиолокационные станции обнаружения для зенитно-ракетных комплексов С300 и С400 и других средств ПВО. Он стал четвертым новосибирским предприятием, вошедшим в санкционный список: ранее в него вошли Новосибирский завод полупроводниковых приборов, ПО "Луч", а также производитель приборов ночного видения "Катод".