Полиция задержала подозреваемого в сообщениях о минировании бизнес-центров Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала жителя Новосибирска, подозреваемого в сообщениях о ложном минировании трех бизнес-центров и торгового комплекса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Это житель Новосибирска, 28 лет, сейчас он находится в статусе подозреваемого. Он признался в совершении всех четырех звонков о минировании", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по факту сообщений было возбуждено головное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", санкция которой предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, 21 декабря из-за сообщений о минировании в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников трех бизнес-центров и торгового комплекса "Колорлон". Сотрудники полиции провели проверку зданий с помощью служебных собак. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.