Суд оштрафовал за взятку чиновницу в Кузбассе на 2,7 млн рублей

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КЕМЕРОВО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области приговорил к уголовному штрафу в 2,7 млн рублей экс-заместителя главы Юргинского района по экономическим вопросам, транспорту и связи. Чиновница требовала от компании деньги за содействие при заключении контрактов на строительство многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей", - сказали в ведомстве, добавив, что также бывшей чиновнице в течение пяти лет запрещено работать в органах местного самоуправления.
По данным следствия, в июле 2015 года экс-замглавы пообещала руководителю стройкомпании посодействовать в том, чтобы с организацией заключали муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов, а также своевременно предоставляли документацию по ним и оплачивали выполненные работ.
За свои услуги чиновница потребовала 1,1 млн рублей. Однако при получении части взятки - 800 тыс.рублей - ее задержали сотрудники ФСБ и полицейские. В ходе расследования проведены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и фоноскопическая. Их результаты подтвердили причастность экс-замглавы района к преступлению.