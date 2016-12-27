Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд оштрафовал за взятку чиновницу в Кузбассе на 2,7 млн рублей

Сибирь
27 декабря, 11:30 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Экс-заместитель главы Юргинского района по экономическим вопросам, транспорту и связи требовала от компании деньги за содействие при заключении контрактов на строительство многоквартирных домов
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области приговорил к уголовному штрафу в 2,7 млн рублей экс-заместителя главы Юргинского района по экономическим вопросам, транспорту и связи. Чиновница требовала от компании деньги за содействие при заключении контрактов на строительство многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей", - сказали в ведомстве, добавив, что также бывшей чиновнице в течение пяти лет запрещено работать в органах местного самоуправления.

По данным следствия, в июле 2015 года экс-замглавы пообещала руководителю стройкомпании посодействовать в том, чтобы с организацией заключали муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов, а также своевременно предоставляли документацию по ним и оплачивали выполненные работ.

За свои услуги чиновница потребовала 1,1 млн рублей. Однако при получении части взятки - 800 тыс.рублей - ее задержали сотрудники ФСБ и полицейские. В ходе расследования проведены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и фоноскопическая. Их результаты подтвердили причастность экс-замглавы района к преступлению.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
25
Республика Алтай надеется на поддержку по ФЦП для комплекса "Манжерок"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня
Реклама