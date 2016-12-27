В 2017 году в Красноярском крае откроют 16 фельдшерских пунктов

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Шестнадцать фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в 2017 году в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Для совершенствования медицинской помощи на селе в крае действует долгосрочная программа, которая предполагает строительство и оснащение необходимым оборудованием новых объектов здравоохранения. За пять лет действия программы в крае уже открылись 118 модульных ФАПов и общеврачебная амбулатория. В 2017 году планируется построить еще 16 ФАПов в территориях", - сообщили в Минздраве.

Несколько дней назад открылись фельдшерские пункты в поселке Усть-Тунгуска (Енисейский район) и деревне Дрокино (Емельяновский район). "Это долгожданное событие для наших жителей, пункт будет обслуживать около 1,5 тысяч прикрепленного населения. Его общая площадь составляет 72 кв. м, вести прием будет фельдшер и санитарочка", - пояснил главный врач Емельяновской районной больницы Валерий Кожухов.

Ранее открылись медучреждения в Бельске (Мотыгинский район), в поселках Вольном и Щетинкина (Балахтинский район).