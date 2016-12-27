Двое полицейских в Новосибирской области задержаны за попытку сбыта почти 1 кг наркотиков

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НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники службы собственной безопасности полиции задержали двоих полицейских в Новосибирской области, подозреваемых в попытке сбыта 937 грамм синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"При задержании у одного из них в автомобиле было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения. Второй сотрудник полиции, подозреваемый в причастности к совершению преступления, был задержан полицейскими службы собственной безопасности в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении.
В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". По версии следствия, один из них незаконно приобрел наркотики, чтобы перепродать, и предложил своему коллеге доставить пакет с запрещенным веществом покупателю, пообещав за помощь половину выручки. Тот согласился и был задержан с поличным, когда ждал покупателя.
По данному факту в ГУ МВД проводится служебная проверка. Задержанные будут уволены из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.