В Забайкалье задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых купюр

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в сбыте на территории Читы фальшивых купюр почти на 500 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю получили информацию, что на территории Читы две женщины сбывают фальшивые банкноты. Подозреваемые задержаны", - сообщила она.
В автомобиле задержанных сотрудники полиции обнаружили тайник с 97 фальшивыми купюрами на сумму 485 тыс. рублей. "Все фальшивые банкноты отличаются высоким качеством изготовления, имеют водяные знаки и микроперфорацию", - отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщила представитель МВД, обе подозреваемые ранее уже были судимы. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.