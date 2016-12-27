КНР направит 8,5 млрд руб. на лесоперерабатывающие заводы в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Китайский инвестор приступит к строительству двух лесоперерабатывающих заводов в Кыштовском и Северном районах Новосибирской области в 2017 году, общий объем инвестиций составит 8,5 млрд рублей. Как сообщил руководитель регионального департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий, новое предприятие будет не только перерабатывать древесину, но и обеспечит биотопливом котельные районов.
"Первый этап инвестпроекта стоимостью 8,5 млрд рублей включает строительство завода лесопиления и сушильного комплекса, второй - строительство завода по утилизации отходов производства. После запуска первой фазы приступим к реконструкции котельных в Кыштовском и Северном районах для перевода их с угля на биотопливо", - сказал Дубовицкий на итоговом совещании департамента лесного хозяйства.
Руководитель департамента пояснил, что проектная мощность предприятий должна составить 340 тысяч куб. м древесины в год при ежегодном объеме заготовок древесины почти 1,4 млн куб. м. "Будет закуплено оборудование на сумму 960 млн рублей, лесовозов на 400 млн рублей, построена инфраструктура - вахтовые поселки - на них уйдет 21 млн рублей", - уточнил Дубовицкий. Новые предприятия обеспечат работой более трех тысяч человек. Когда планируется запуск предприятий, он не уточнил.
В Новосибирской области работает более 50 средних и мелких предприятий лесоперерабатывающего комплекса. Крупных предприятий на территории региона около пяти, однако подобных заводов, которые планируют построить в Северном и Кыштовском районе, в регионе нет.
В текущем году в области будет заготовлено 932 тысячи кубометров древесины, это на 270 кубометров меньше, чем в 2015 году. Налоги в бюджет от деятельности предприятий составили 336 млн рублей - примерно на том же уровне, что и 2015 году.