В Алтайском крае определен состав будущего правительства

БАРНАУЛ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Состав будущего правительства, которое начнет работу с 1 января 2017 года, утвержден в Алтайском крае. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Карлин, сообщили в пресс-службе администрации края.

"Губернатор подписал Указ о формировании Правительства Алтайского края. Общая численность будущего Правительства региона - 17 человек. Губернатор одновременно является по должности председателем Правительства - эта норма закреплена указом", - сказали в ведомстве.

По данным администрации региона, первыми заместителями председателя обновленной руководящей структуры края станут Сергей Локтев, который на сегодня является первым заместителем губернатора, и Александр Лукьянов - до нового года заместитель губернатора. Также, в регионе вместо управлений начнет действовать система министерств - на данный момент таких ведомств определено восемь: здравоохранения, труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования и науки, юстиции, имущественных отношений, строительства, транспорта и ЖКХ, природных ресурсов.

По словам заместителя губернатора (будущего заместителя председателя Правительства - руководителя администрации губернатора и правительства региона) Виталия Снесаря, цель перехода к правительственной модели - улучшение качества управления регионом, установление четкого взаимодействия органов исполнительной власти.

"Это перезагрузка системы органов исполнительной власти через кадровое обновление. Министр будет отвечать за собственные решения в рамках деятельности министерства, и за те, что приняты совместно с членами Правительства", - пояснил Снесарь.

Как сообщалось ранее, о том, что в Алтайском крае вместо администрации будет сформировано правительство, стало известно в 2014 году. Ряд ведомств в итоге объединены в более крупные структуры - к примеру, управление социальной защиты населения объединили с управлением по труду и занятости. К своим обязанностям Правительство региона приступит с 1 января 2017 года, и уже в первой декаде февраля запланировано его первое заседание.