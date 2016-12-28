Росалкогольрегулирование не нашло контрафактного алкоголя в легальной продаже в Иркутске

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НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты Росалкогольрегулирования в ходе проведенных проверок не обнаружили контрафактного алкоголя пищевого назначения в легальной продаже в магазинах Иркутска. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин.
"Фактов продажи контрафактного алкоголя в легальных магазинах не обнаружено. Случаи отравления контрафактной водкой также не подтвердились", - сказал Крупин.
Он пояснил, что специалисты ведомства начали проверки после появления информаии об отравлениях в Иркутске контрафактной водкой "Белая береза". Как ранее сообщал ТАСС, эти факты не подтвердились - скончашиеся потребители этой водки умерли либо от сердечной недостаточности, либо от того, что смешивали водку с косметическим средством "Боярышник".
От отравления кометическим средством "Боярышник", в составе которого обнаружен метиловый спирт, в Иркутске в декабре 2016 года скончались, по данным судебно-медицинской экспертизы, 74 человека. Пострадали более 120 человек.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в связи с массовым отравлением суррогатом, запрещена продажа непищевых спиртосодержащих продуктов. Расследуется уголовное дело, задержаны, по данным следствия, 22 человека. Семеро из них арестованы, 10 - отправлены под домашний арест.