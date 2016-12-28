"Фабрика проектов" появится в ТОР "Краснокаменск" для создания малых производств

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ЧИТА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края запустят в 2017 году "Фабрику проектов" в ТОР "Краснокаменск" для создания малых производств, сообщили в правительстве региона со ссылкой на министра экономического развития края Сергея Новиченко.
"Фабрику проектов" планируется запустить в 2017 году. В ее основе - идея создания малых производств вокруг крупных предприятий, действующих на территории Краснокаменска", - пояснил он.
Моногород Краснокаменск в июле 2016 года первым в Забайкалье получил статус территории опережающего развития. Градообразующим предприятием на его территории является Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ).
Уходящий 2016 год, по словам Новиченко, в большей степени был посвящен организационным моментам в отношении ТОР. "Сформирована нормативно-правовая база. Муниципалитет принял все решения для того, чтобы статус особой территории был реализован в полном объеме", - сказал он.
Ранее ТАСС сообщал, что общий объем инвестиций в ТОР "Каснокаменск", по оценке региональных властей, составит около 34 млрд рублей. В моногороде планируется реализовать два десятка инвестпроектов, которые позволят создать 3,5 тыс. рабочих мест. В числе потенциальных - создание лесоперерабатывающего производства, модернизация молочного комбината, строительство комплекса по переработке пиритных огарков, завода специальных марок цемента и гидрометаллургического комбината.
Краснокаменск - второй по величине город Забайкальского края. В нем проживают свыше 53 тыс. человек. Среди преимуществ новой ТОР - собственная ТЭЦ и самый низкий в Забайкалье тариф на электроэнергию, наличие в городе высококвалифицированной рабочей силы, прямое авиасообщение с Читой и возможность выхода на Транссибирскую магистраль.