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Томская полиция выявила три подпольных завода по производству алкоголя в 2016 г.

Сибирь
28 декабря, 10:02 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 28, декабря. /ТАСС
Полиция задержала организаторов подпольного производства, их отправили под домашний арест
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ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Деятельность трех подпольных предприятий по производству алкоголя пресечена в Томской области в 2016 году, сообщил журналистам начальник отдела ОБЭП УМВД России по Томску Радик Габбасов.

"В текущем году были произведены мероприятия по пресечению деятельности трех заводов по производству алкогольной и слабоалкогольной продукции - в марте, ноябре и декабре. В ноябре мы пресекли деятельность завода по производству слабоалкогольной продукции без лицензии в Томском районе, было изъято 66 тыс. литров алкогольной продукции, оборудование. Продукция реализовывалась по всему Сибирскому федеральному округу - в Красноярск, Кемерово, Новосибирск", - сказал он.

Полиция задержала организаторов подпольного производства, их отправили под домашний арест. В декабре нелегальное производство алкоголя было обнаружено в Октябрьском районе Томска, где алкоголь разливали в пятилитровые бутылки. "Изъято более 8 тыс. литров алкогольной продукции", - отметил Габбасов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Всего в этом году полиция изъяла в регионе 170 тыс. литров незаконной алкогольной продукции, возбудила 66 уголовных дел в сфере оборота алкоголя. Представитель полиции уточнил ТАСС, что в этом году "изъято больше алкогольной продукции в связи с тем, что была пресечена деятельность трех заводов", причем впервые в регионе было пресечено производство слабоалкогольных напитков - ранее стражи порядка находили только нелегальные производства крепкого алкоголя.

В настоящее время в Томской области проводятся рейды по выявлению незаконной продажи спиртсодержащей и алкогольной продукции после трагедии в Иркутске, где жертвами отравления парфюмерным концентратом "Боярышник", по уточненным результатам судмедэкспертизы, стали 74 человека. Из 120 пострадавших 11 на данный момент находятся в больнице, пятеро из них - в реанимации.

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