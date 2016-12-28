Новосибирская область начала поставлять в Монголию мясо птицы, яйца и мороженое

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НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новосибирская область осуществила первые поставки в Монголию мяса птицы, яиц и мороженого. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов.
"Первая партия мяса птицы - 225 тонн - отправлена в Монголию, 214 тыс. штук яиц, и отправлено в Монголию и Китай 235 тонн мороженого", - сказал Севастьянов.
Он отметил, что в сегменте сельскохозяйственной продукции Новосибирская область ранее поставляла за рубеж в основном пух и перо, а также гаммарус (мелкие рачки, используемые в качестве корма для рыб).
Как ранее сообщал ТАСС, Новосибирская область начала экспортировать в Китай рапс. Первая партия объемом 1,8 тыс. тонн отправлена в КНР в начале декабря.