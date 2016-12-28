Три человека погибли при пожаре на Алтае

БАРНАУЛ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. СК проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек при пожаре, в том числе подростка, в селе Черемушкино Алтайского края, сообщила в среду пресс-служба СУ СК по региону.

"Проводится проверка по факту гибели при пожаре трех человек, в том числе подростка. Сегодня утром в селе Черемушкино Залесовского района в одном из частных домов произошел пожар. При тушении обнаружены тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших, она попыталась предпринять меры к спасению жильцов, но огонь распространился по дому.