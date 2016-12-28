Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли при пожаре на Алтае

Сибирь
28 декабря, 10:25 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Пожар произошел в частном доме, по предварительным данным, причиной стала электропроводка, проводится проверка
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. СК проводит доследственную проверку по факту гибели трех человек при пожаре, в том числе подростка, в селе Черемушкино Алтайского края, сообщила в среду пресс-служба СУ СК по региону.

"Проводится проверка по факту гибели при пожаре трех человек, в том числе подростка. Сегодня утром в селе Черемушкино Залесовского района в одном из частных домов произошел пожар. При тушении обнаружены тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших, она попыталась предпринять меры к спасению жильцов, но огонь распространился по дому.

Смотрите также

Три человека погибли при пожаре в Новой Москве
Три человека погибли при пожаре в Свердловской области
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли двое детей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
25
Республика Алтай надеется на поддержку по ФЦП для комплекса "Манжерок"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама