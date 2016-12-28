Около 3 тыс. литров стеклоочистителя с метанолом обнаружили в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области обнаружили в ходе проверок более 2,7 тыс. литров стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием метанола. Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС и.о. заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Оксана Ганипровская.

"Проба стеклоомывающей жидкости московского производителя "Автолайн" не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию метанола. Данная партия в объеме 2,725 тыс. литров арестована", - сказала Ганипровская. Она добавила, что информация об этом передана в московский Роспотребнадзор, по месту изготовления жидкости, а также в СК РФ.

Ганипровская отметила, что после массового отравления метанолом в Иркутске новосибирский Роспотребнадзор провел внеплановые проверки производств бытовой химии и розничных магазинов на предмет спиртосодержащей продукции. Исследовано 40 проб различных жидкостей, превышенная концентрация метанола обнаружена только в одной.

От отравления кометическим средством "Боярышник", в составе которого обнаружен метиловый спирт, в Иркутске в декабре 2016 года скончались, по последним данным судебно- медицинской экспертизы, 74 человека. Пострадали более 120 человек.