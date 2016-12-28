Новосибирский метрополитен наладил сборку вагонов метро

Игрок клуба НБА "Клипперс" Деандре Джордан попал в ДТПСпорт 28 декабря, 11:14
СМИ: Минэкономики не согласовало проект постановления по судовому утилизационному грантуТранспорт 28 декабря, 11:13
Пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоенаКосмос 28 декабря, 10:59
СМИ: Минтранс предлагает аэропортам в рамках концессий самим содержать аэродромыТранспорт 28 декабря, 10:59
Эксперты: экономика РФ адаптировалась к новым условиям и готова к росту в 2017 годуЭкономика и бизнес 28 декабря, 10:55
Новосибирский метрополитен наладил сборку вагонов метроСибирь 28 декабря, 10:52
МВД подготовило проект закона, запрещающего задерживать пьяных более чем на 48 часовОбщество 28 декабря, 10:51
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветыМеждународная панорама 28 декабря, 10:34
Москвичи стали в два раза чаще записываться к врачу через мобильные приложенияМосква 28 декабря, 10:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен достиг договоренностей с Московским вагоноремонтным заводом и получил лицензию на сборку вагонов метро на своей базе. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-конференции.
"У нас есть договоренность, мы получили лицензию, договорились с Московским заводом и можем собирать здесь новые вагоны для себя", - сказал Локоть.
По его словам, помимо собственного метрополитена, потенциальным клиентом сборочного предприятия станет метрополитен Екатеринбурга, для которого доставка вагонов из Новосибирска обойдется дешевле, чем из Москвы.
Как ранее сообщал журналистам Локоть, собранный на собственной базе вагон обойдется метрополитену в среднем на треть дешевле заказанного в Москве.
Ранее в электродепо "Ельцовское" метрополитеном был налажен капитально-восстановительный ремонт вагонов, который в рамках нормативных требований позволяет существенно продлить эксплуатацию техники. В ходе ремонта новосибирские специалисты полностью производят замену механической части, пневматики и электропроводки, модернизируют интерьер салона: вместо пластиковых панелей устанавливают металлические, а также антивандальные сиденья.
В этом году, по словам мэра, электродепо капитально отремонтировало восемь вагонов - два полных состава. По сравнению с приобретением нового вагона, который обходится в 90 млн рублей, капитальный ремонт обходится гораздо дешевле - 13 млн рублей.