Новосибирский метрополитен наладил сборку вагонов метро

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен достиг договоренностей с Московским вагоноремонтным заводом и получил лицензию на сборку вагонов метро на своей базе. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-конференции.

"У нас есть договоренность, мы получили лицензию, договорились с Московским заводом и можем собирать здесь новые вагоны для себя", - сказал Локоть.

По его словам, помимо собственного метрополитена, потенциальным клиентом сборочного предприятия станет метрополитен Екатеринбурга, для которого доставка вагонов из Новосибирска обойдется дешевле, чем из Москвы.

Как ранее сообщал журналистам Локоть, собранный на собственной базе вагон обойдется метрополитену в среднем на треть дешевле заказанного в Москве.

Ранее в электродепо "Ельцовское" метрополитеном был налажен капитально-восстановительный ремонт вагонов, который в рамках нормативных требований позволяет существенно продлить эксплуатацию техники. В ходе ремонта новосибирские специалисты полностью производят замену механической части, пневматики и электропроводки, модернизируют интерьер салона: вместо пластиковых панелей устанавливают металлические, а также антивандальные сиденья.

В этом году, по словам мэра, электродепо капитально отремонтировало восемь вагонов - два полных состава. По сравнению с приобретением нового вагона, который обходится в 90 млн рублей, капитальный ремонт обходится гораздо дешевле - 13 млн рублей.