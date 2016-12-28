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Билеты на Транссибирский фестиваль в Новосибирске подешевели вдвое

Сибирь
28 декабря, 11:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, декабря. /ТАСС
Средняя цена билетов на этот раз составит 900 рублей
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НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Продажа билетов на Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина открылась в Новосибирске. В этом году дирекция приняла решение снизить стоимость билетов в два-три раза, сообщили в пресс-службе филармонии.

"Транссибирский арт-фестиваль - один из важнейших культурных проектов Новосибирской области, принципиальным моментом в организации фестиваля является то обстоятельство, что средства на его проведение выделяются из бюджета региона, это деньги налогоплательщиков. Поэтому, на мой взгляд, совершенно очевидно, что цены на концерты фестиваля должны быть умеренными, доступными любому жителю области", - сказал генеральный директор филармонии Бейбит Мухамедин.

Он добавил, что средняя цена билетов в этом году почти в два раза ниже, чем в прошлом - 900 рублей в сравнении с 1600 рублями, а минимальная цена билетов составит 300 рублей, в то время как на прошлом фестивале самые дешевые билеты в Государственный концертный зал имени Арнольда Каца стоили 1 тыс. рублей.

Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Новосибирске с 15 марта по 2 апреля в четвертый раз, он будет посвящен 80-летию Новосибирской области. В числе звезд фестиваля - Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Николас Ангелич, Леонард Шрайбер, Пабло Феррандес, Александр Князев и другие музыканты. Главной площадкой фестиваля неизменно остается Государственный концертный зал имени Арнольда Каца - новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году.

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