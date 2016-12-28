Детский центр в Томске заплатит более 500 тыс. рублей девочке, на которую упал шкаф

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ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Суд взыскал 525 тыс. рублей с детского центра в Томске, где на пятилетнюю воспитанницу упал незакрепленный шкаф, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с владельца детского центра, оказавшего некачественные услуги, 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда, нанесенного пострадавшему ребенку. Рассмотрев иск прокурора, Кировский районный суд Томска взыскал в пользу несовершеннолетней денежную сумму в размере 525 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Инцидент произошел летом 2016 года в детском центре развития и семейного досуга "Остров для ваших сокровищ" в Томске. На пятилетнюю воспитанницу учреждения упал шкаф, в результате чего ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. Прокуратура провела по данному факту проверку.
"Проверка показала, что оказываемые индивидуальным предпринимателем в детском центре услуги по присмотру и уходу не отвечают требованиям безопасности. Так, предприниматель не обеспечил безопасное крепление мебели в группах, где пребывают дети, вследствие чего боковая секция одного из шкафов упала на малолетнюю воспитанницу. В связи с полученными травмами девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована", - уточнили в прокуратуре.
В настоящее время Следственное управление СК РФ по региону расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.