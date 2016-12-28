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Горный массив в Хакасии может быть включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сибирь
28 декабря, 13:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, декабря. /ТАСС
Массив Оглахты с одноименным на нем участком заповедника "Хакасский" прошел первый из двух этапов включения в список
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КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Горный массив Оглахты в Хакасии в 2017 году может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Горный массив Оглахты с одноименным на нем участком заповедника "Хакасский" прошел первый из двух этапов включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и сейчас стоит в статусе кандидата от Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Это будет способствовать развитию туризма в Хакасии на международном уровне, "ведь туристы с большим интересом посещают объекты всемирного наследия", отметил заместитель директора заповедника "Хакасский" Игорь Егоров.

Оглахты - горный хребет в Хакасии, большая его часть расположена на территории заповедника. Здесь на горе "Сорок зубьев" находится одна из самых больших в Сибири коллекций петроглифов. Их возраст одна-пять тысяч лет. У подножия горы расположена известная плита "Шаман-камень" с изображением скифских кинжалов, колесниц, животных и личин.

В 2015 году общий объем турпотока в Хакасии составил 518 тыс. человек (годом ранее - 474 тыс.), из которых более 4 тыс. - иностранные граждане. С 2013 года общий турпоток увеличился в 1,3 раза.

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