СК настаивает на отстранении замминистра Иркутской области из-за дела о суррогате

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд Иркутска рассмотрит ходатайство следствия об отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, ставшей фигурантом уголовного дела о халатности в связи с массовыми отравлениями суррогатом в Иркутске. Об этом ТАСС сообщила представитель суда.

"В суд поступил материал на отстранение от должность замминистра имущественных отношений (региона). Суд планирует рассмотреть это ходатайство 29 декабря", - сказали в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что Нефедова, подозреваемая в халатности, была оставлена следствием под подписку о невыезде. Накануне был проведен ее допрос, на который чиновницу доставили с рабочего места.

На Нефедову как заместителя министра возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы. Следствие считает, что она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона, в котором продавали средство "Боярышник", жертвами отравления которым, по уточненным данным, стали 74 человека.

Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовное дело по этой же статье возбуждено следствием в отношении замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, который после его задержания был госпитализирован в больницу сердечным приступом, из-за чего ему пока не избрана мера пресечения.

СК продолжает расследование уголовного дела о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время по делу задержаны 22 человека. В отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.