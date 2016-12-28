Новосибирский промпарк сократил на треть объем вложений в собственную инфраструктуру

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НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Промышленно-логистический парк (ПЛП) под Новосибирском в 2016 году вложил в развитие своей инфраструктуры 316 млн рублей, почти на 35% меньше, чем в прошлом году. Это связано с большим объемом строительства прошлого года и снижением потребностей резидентов парка, сообщили ТАСС в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР, занимается развитием проекта ПЛП).
"Объем инвестиций складывается из потребностей резидентов, строить впрок невыгодно. В этом году потребности сложились таким образом, что вкладывать больше было нецелесообразно. Кроме того, в прошлом году был проведен достаточно большой объем работ", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в 2016 году построено 2,5 км электрических сетей, 1,4 км газопроводов, 1,8 км сетей хозяйственно-бытовой канализации и 2,9 км ливневой канализации, а также дорожная развязка и электрическая подстанция.
В настоящее время на территории ПЛП локализовано 14 промышленных производств резидентов, два из которых привлечены в 2016 году. Общая сумма реализованных и планируемых проектов резидентов превышает 51 млрд рублей.
Промышленно-логистический парк в Новосибирской области создан в 2007 году по распоряжению губернатора. Его общая площадь - 2 тыс. гектаров.