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Большинство семей дома в Кузбассе, где обрушился подъезд, получили новое жилье

Сибирь
28 декабря, 14:38 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
34 семьи получили свидетельства о праве на представление социальной выплаты на сумму более 41 млн рублей, еще 20 квартир профинансировали местные угольные компании
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© Юрий Смитюк/ТАСС

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти города Междуреченск и угольные компании Кемеровской области приобрели квартиры для 54 из 64 семей, оставшихся без жилья после сноса многоэтажного дома, где в мае обрушился подъезд. Большинство из них получили соцвыплату на его покупку из местного бюджета, сообщили в среду в ответ на запрос ТАСС в администрации города.

"По данным Комитета по жилищным вопросам, на 28 декабря 34 семьи уже получили свидетельства о праве на представление социальной выплаты, - уточнили в администрации, - Данное право семьи реализовали путем приобретения 34 квартир на общую сумму более 41 млн 138,3 тыс. рублей (средства местного бюджета). Из них 12 квартира приобретены на первичном рынке, 22 квартиры - на вторичном".

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Покупку еще 20 квартир на общую сумму 26,9 млн рублей профинансировали местные угольные компании, 19 из них уже приобретены. Еще одна квартира предоставлена из специализированного жилфонда Междуреченска взамен разрушенной муниципальной.

В конце декабря 2016 года две квартиры стоимостью 3,4 млн рублей будут предоставлены за счет местного бюджета гражданам, являвшимся нанимателями муниципальных квартиры. Также в 2017 году запланировано перечисление соцвыплат еще шести семьям. Всего новое жилье получат 63 семьи. В администрации пояснили, что один наниматель муниципальной квартиры скончался и родственников, претендующих на жилье, нет.

Один из подъездов 64-квартирного дома по улице Весенняя в Междуреченске обрушился 31 мая, погибли два человека, трое получили травмы, всех жильцов эвакуировали. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело, были арестованы собственник помещения на первом этаже, которое сдавалось в аренду торговой сети, а также трое нанятых им работников. В конце ноября арест подозреваемым заменили на подписку о невыезде.

Аварийный дом снесли к 1 июля после того, как было принято решение о нецелесообразности его восстановления. Первоначально планировалось, что на его месте построят новый дом к августу 2017 года, однако в начале сентября от этого проекта отказались. С июня и на время решения вопроса с приобретением квартир семьям, у которых нет другого жилья, оплачиваются съемные квартиры. По данным городского управления соцзащиты, расходы на аренду составили более 1,9 млн рублей (средства областного бюджета), на материальную помощь - почти 2,5 млн (из местной казны).

Что известно об обрушении подъезда дома в Кузбассе

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