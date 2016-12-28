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В Алтайском крае намерены создать производство по утилизации агрохимикатов

Сибирь
28 декабря, 14:56 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
В регионе создано 10 специализированных складов, где хранятся пестициды и агрохимикаты, которые сейчас в РФ не применяются
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БАРНАУЛ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Производство по утилизации устаревших пестицидов и агрохимикатов планируется создать в Алтайском крае. Для реализации проекта регион был включен в федеральную программу "Национальная система биологической и химической безопасности", сообщил журналистам начальник главного управления природных ресурсов и экологии Владимир Порядухин.

"На уровне Минпромторга убедились, что в крае созданы уникальные складские помещения, где сосредоточены все устаревшие агрохимикаты и пестициды. Было принято решение включить регион в федеральную программу "Национальная система биологической и химической безопасности". Предпроектные работы начали в 2015 году, а в 2016 году проводилась интенсивная подготовка по проектным делам. Мы рассчитываем, что в первой половине 2017 года к нам должны поступить необходимые рабочие документы по началу монтажа этой установки", - сказал Попрядухин.

По словам руководителя профильного ведомства, в регионе создано 10 специализированных складов, где хранятся пестициды и агрохимикаты, которые сейчас в РФ не применяются. На складах хранится 4,7 тысячи тонн этих субстанций.

"Заказчик программы - Минпромторг, работы по проекту выполняет Институт органической химии РФ, все финансирование предусмотрено в централизованном порядке за счет средств бюджета РФ. Сколько потребуется средств - пока не известно, но это сотни миллионов рублей, это определится в ходе практической реализации проекта - проектные работы проходят стадию обсуждения, после этого будет разработана сметная документация и она уже покажет всю сводку затрат. Установка будет российского производства, предварительно она будет перерабатывать до 2,5 тонн химикатов в сутки", - пояснил Попрядухин.

Руководитель управления природных ресурсов отметил, что несмотря на малые объемы переработки, установка необходима региону, чтобы ликвидировать опасные химикаты. Производственный проект станет объектом федерального экологического надзора. Сейчас на складах, где хранятся пестициды, осуществляет контрольно-надзорные функции специализированная аккредитованная компания, ежегодно в регионе выделяются средства на хранение опасных веществ.

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