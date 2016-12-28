В Кузбассе из-за погоды возникли трудности со сбором писем

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Управление Роскомнадзора по Кемеровской области привлечет к административной ответственности начальника почтамта областного центра Кузбасса и замначальника Яшкинского почтамта, где не соблюдались нормативы по частоте сбора писем. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"За нарушение нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, расположенных на территории города Кемерово, поселка городского типа Яшкино и Яшкинского района составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП на должностных лиц - начальника Кемеровского почтамта и заместителя начальника Яшкинского почтамта", - сказали в ведомстве. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание для должностных лиц - штраф до 4 тыс. рублей.

В УФПС Кемеровской области корреспонденту ТАСС сообщили, что ситуацию со сбором письменной корреспонденции из почтовых ящиков, расположенных вне объектов почтовой связи, этой зимой осложнила резкая перемена погоды, снег, метели и, как следствие, сложная обстановка на дорогах, в том числе пробки. "В настоящее время сбор корреспонденции из таких ящиков серьезно затруднен из-за сложной ситуации на дорогах", - сказали в управлении.

Также, по информации Роскомнадзора, в регионе не соблюдались сроки пересылки корреспонденции между областным центром Кузбасса и городами федерального значения. Материалы по данным фактам в отношении ФГУП "Почта России" направлены в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В региональном управлении ФПС добавили, что за данное нарушение виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал ТАСС, в этом году зима в Кузбасс пришла на 20 дней раньше: октябрь был самым снежным с 1976 года, при этом температура держалась ниже климатической нормы на три- четыре градуса. Ноябрь же стал самым холодным с 1998 года - температура по итогам месяца была ниже климатической нормы на пять градусов. Для борьбы со снегопадами в регионе помимо спецтехники службы ЖКХ привлекались сила и средства МЧС, а также военные "Камазы" Центрального военного округа. В городе Кемерово вводили режим ЧС, а в других муниципалитетах региона службы ЖКХ были переведены в режим повышенной готовности.

Кроме обильных снегопадов в регионе периодически проходят сильные метели и наблюдаются резкие перепады температуры, которая то опускается до минус 30, то поднимается до нуля и чуть выше. На прошлой неделе погода вносила коррективы в работу пассажирского транспорта: из-за сильных морозов отменялись межрегиональные рейсы, а по некоторым направлениям автобусы отправлялись парами.