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Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя Кемеровского СК

Сибирь
29 декабря, 8:01 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, декабря. /ТАСС
По данным источника, дело возбуждено по статье УК РФ о превышении должностных полномочий
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НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Второе уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина. Об этом сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. "Дело возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - сказал этот источник.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска продлил Калинкину срок содержания под стражей до 13 апреля 2017 года. Он обвиняется в вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской". Их рыночная стоимость составляет не менее 1 млрд рублей.

Центральный районный суд Новосибирска отправил шесть подозреваемых по делу под домашний арест до 13 января - и. о. первого замгубернатора Александра Данильченко, вице- губернатора Алексея Иванова, начальника департамента административных органов администрации области Елену Троицкую, замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел кемеровского главка СК Сергея Крюкова, старшего следователя этого отдела Артемия Шевелева и учредителя ООО "ПТК "Уголь" Александра Щукина. Еще двух - руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Калинкина и доверенное лицо Щукина Геннадия Вернигора - арестовали на два месяца. Иванову и Щукину домашний арест позднее продлили до 13 апреля.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Кроме того, действия представителей СК и обладминистрации проверяются на предмет превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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