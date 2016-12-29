Росгвардию в Сибири полностью оснастят современными образцами оружия к 2020 году

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения Войск национальной гвардии РФ будут полностью оснащены современными образцами вооружений к 2020 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ Виктор Стригунов.

"До 100% поставлена задача (довести количество современного вооружения - прим. ТАСС) к 2020 году. Эта задача, вне всякого сомнения, будет выполнена", - сказал Стригунов.

Она также отметил, что некоторые образцы вооружения и снаряжения будут в том числе испытываться в регионах Сибири.

По его словам, на данный момент войска Росгвардии в Сибири оснащены современным оружием на 51%.