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Моногород Селенгинск в Бурятии в 2017 году получит статус ТОР

Сибирь
29 декабря, 9:17 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
По мнению региональных властей, это создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций
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УЛАН-УДЭ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Территория опережающего развития (ТОР) будет создана в 2017 году в монопоселении Селенгинск в Бурятии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook зампред правительства республики по экономическому развитию Александр Чепик.

"В следующем году в Селенгинске будет создана территория опережающего социально-экономического развития. Это создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности местного населения", - сообщил Чепик.

По его словам, Селенгинск, ранее испытывавший колоссальные проблемы, сейчас находится уже в лучшем положении. "Есть финансирование, инвесторы. Есть понимание с точки зрения дальнейшей работы основного предприятия - Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (СЦКК), с точки зрения прихода новых инвесторов, создания новых рабочих мест", - сказал он в эфире ГТРК "Бурятия".

Проекты в Селенгинске

Селенгинск - моногород с наиболее сложным социально-экономическим положением, в нем проживают около 14 тыс. человек. Градообразующим предприятием в нем является СЦКК - одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, единственный в мире целлюлозный комбинат, работающий по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота.

В июле 2016 года в монопоселении запущено производство древесного угля, введены первые две печи мощностью 960 тонн древесного угля в год, планируется построить еще четыре печи. На комбинате будут перерабатывать отходы лесозаготовительных производств и древесины мягколиственных пород, целевые потребители комбината - предприятия черной и цветной металлургии, где древесный уголь применяется для производства чистых сплавов. На сегодняшний день в производство инвестировано более 30 млн рублей, общий объем капиталовложений составит 167 млн рублей. В год выпускать планируется 7,5 тыс. тонн продукции.

Также в населенном пункте начато строительство птицеводческого комплекса мощностью 30 тыс. тонн мяса, кроме того, в течение ближайших трех лет там появятся два тепличных комплекса. Общая стоимость всех четырех проектов - порядка 10 млрд рублей. Около 1 млрд рублей будет выделено из бюджетов разных уровней на финансирование работ по созданию необходимой инфраструктуры под новые объекты в моногороде: соответствующее соглашение было подписано в мае этого года между правительством Бурятии и НКО "Фонд развития моногородов". По планам властей региона, до конца 2020 года в населенном пункте должно быть создано около 1 тыс. новых рабочих мест.

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