Пунктов соцпроката и взаимопомощи в Кузбассе за год стало больше в 1,5 раза

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Количество пунктов взаимопомощи, обмена и соцпроката в Кемеровской области, где такую форму поддержки малообеспеченных жителей активно стали развивать с февраля, выросло в 1,5 раза и теперь в регионе их 63. Об этом ТАСС сообщили в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области.

"На данный момент в Кузбассе действуют 63 пункта взаимопомощи. В начале февраля 2016 года, когда губернатор призвал активнее развивать эту форму соцподдержки, их было 40. Такие пункты создаются либо при центрах соцзащиты, либо при центрах помощи семьи. Всего помощь получили 21,5 тыс. семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, 14,9 тыс. человек принесли предметы первой необходимости и передали тем, кому они нужнее. "Всего кузбассовцы приняли в дар 175,3 тыс. вещей, а передали - 206,5 тыс. вещей. Это, например, одежда, обувь, постельное белье, подушки и даже мебель. Семья может оставить заявку на какую-то одежду, специалисты соцзащиты помогут найти необходимое", - отметили в департаменте.

Также в пунктах организован обмен вещей и прокат средств реабилитации. "В последнем случае речь идет о тростях, инвалидных креслах, костылях. Это необходимо тем, кто, например, сломал ногу и средство реабилитации необходимо на какое-то определенное время", - пояснила собеседница.

Кроме того, по ее словам, в этом году впервые был организована работа гуманитарного автопоезда. Всего было 14 выездов, при этом 9 из них прошли в декабре. "Жители труднодоступных поселков получили по предварительным заявкам теплые куртки, брюки, зимние сапоги, ботинки и т.д. Во время работы автопоезда желающие получили консультации сотрудников соцзащиты, представителей пенсионного фонда, фонда социального страхования. Маломобильным жителям вещи были доставлены на дом", - рассказали в департаменте.