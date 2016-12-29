Директора компании в Новосибирске будут судить за невыплату налогов на 68 млн рублей

Промоутер Титов: российский любительский бокс необходимо вывести на новый уровеньСпорт 29 декабря, 13:00
Экипажи трех российских атомных ледоколов встретят Новый год в АрктикеТранспорт 29 декабря, 13:00
Уральские ученые изучали в 2016 году газовые пузыри, метеориты из Антарктиды и грязьНовости Урала 29 декабря, 12:58
СМИ: китайские владельцы "Интера" готовы заплатить €150 млн за Алексиса СанчесаСпорт 29 декабря, 12:55
Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не былоПроисшествия 29 декабря, 12:50
ТАСС расскажет о работе благотворительных фондов и поможет россиянам в добрых делахНовости агентства 29 декабря, 12:48
Полеты Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссииПроисшествия 29 декабря, 12:47
ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцевСпорт 29 декабря, 12:46
Минобороны взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 29 декабря, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. СК РФ по Новосибирской области направил для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении генерального директора компании "Сибирский завод ЖБИ", обвиняемого в уклонении налогов на сумму 68 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
"По версии следствия, в 2012-2014 годах генеральный директор ООО "Сибирский завод ЖБИ", осуществляющего предпринимательскую деятельность по производству изделий из бетона, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении.
Чтобы снизить налоговую базу, подозреваемый создавал видимость убыточной деятельности - включал в цепочку сделок по поставке товаров покупателю дополнительные юридические лица, которые в сделках не участвовали. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.