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Директора компании в Новосибирске будут судить за невыплату налогов на 68 млн рублей

Сибирь
29 декабря, 12:08 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, декабря. /ТАСС
По версии следствия, чтобы снизить налоговую базу, гендиректор "Сибирского завода ЖБИ" создавал видимость убыточной деятельности
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НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. СК РФ по Новосибирской области направил для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении генерального директора компании "Сибирский завод ЖБИ", обвиняемого в уклонении налогов на сумму 68 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.

"По версии следствия, в 2012-2014 годах генеральный директор ООО "Сибирский завод ЖБИ", осуществляющего предпринимательскую деятельность по производству изделий из бетона, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка", - говорится в сообщении.

Чтобы снизить налоговую базу, подозреваемый создавал видимость убыточной деятельности - включал в цепочку сделок по поставке товаров покупателю дополнительные юридические лица, которые в сделках не участвовали. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

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