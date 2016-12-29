Возбуждено дело по факту ДТП с участием адвоката в Кемерове, въехавшего в остановку

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КЕМЕРОВО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело против адвоката, сбившего 22 декабря на остановке человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.
Как сообщал ТАСС, адвокат, двигаясь на автомобиле BMW X6 по проспекту Ленина в Кемерово, не справился с управлением. Машину выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице она скончалась.