Возбуждено дело по факту ДТП с участием адвоката в Кемерове, въехавшего в остановку

КЕМЕРОВО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело против адвоката, сбившего 22 декабря на остановке человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, адвокат, двигаясь на автомобиле BMW X6 по проспекту Ленина в Кемерово, не справился с управлением. Машину выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице она скончалась.