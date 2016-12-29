Красноярский губернатор заявил, что объекты для Универсиады-2019 будут введены в срок

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КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Объекты для Всемирных зимних студенческих игр, которые пройдут в Красноярске в марте 2019 года, будут сданы в срок, несмотря на более поздние, чем ожидалось, сроки начала строительства. Об этом сообщил журналистам губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
"Значительно больше времени потратили на экспертизы и согласование проектной документации. У нас по плану было завершение экспертиз и торгов в марте, сдвиг произошел месяца на три - четыре... Потребовались огромные усилия, чтобы организовать строительный проект так, чтобы не сорвать график... Сегодня у меня нет никаких опасений, по всем объектам идем в срок", - сказал губернатор.
К Универсиаде 2019 года планируется построить и реконструировать более 30 спортивных, медицинских и социальных объектов. Объем инвестиций составляет около 60 млрд рублей, в том числе 31,5 млрд рублей - из федерального бюджета, 14 млрд рублей - краевой казны, остальное - частные инвестиции.
Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске в марте 2019 года. Для соревнований там построят или реконструируют 20 спортивных, медицинских, транспортных объектов. Инвестиции в подготовку Универсиады оцениваются в 60 млрд рублей. Советский Союз и Россия ранее принимали только две летние Универсиады: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.