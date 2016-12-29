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Авиаперевозки в Норильск в 2017 году будут субсидироваться из бюджета

Сибирь
29 декабря, 13:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, декабря. /ТАСС
Власти планируют сохранить цены на авиабилеты на уровне текущего года
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КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Авиаперевозки в Норильск в 2017 году будут на 480 млн. рублей субсидироваться из краевого и федерального бюджетов, чтобы сохранить цены на авиабилеты на уровне текущего года. Об этом журналистам сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

"Часть возьмет на себя федеральный бюджет по федеральной программе субсидирования, часть - краевой бюджет. Краевой бюджет возьмет на себя ровно столько, сколько возьмет на себя федеральный. Ориентировочно это 230-240 млн рублей каждый. Суммарно - 480 млн рублей компенсации, чтобы сохранить цены на билеты", - сказал губернатор.

Основным авиаперевозчиком в Норильске является компания Nordstar, кроме того, сообщил губернатор, на время ремонта взлетно-посадочной полосы, когда норильский аэропорт не сможет принимать крупные воздушные суда, для перевозок планируется привлечь компанию "Красавиа". Власти рассчитывают сократить пассажирский поток в два летних месяца, когда будет ремонтироваться ВПП. Жителей Норильска стимулируют уходить в отпуск в другое время года, предоставляя санаторные путевки.

Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в этом году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в следующем году работы будут вестись уже на участке длиной более чем один километр: воздушные суда типа Boeing при таких параметрах не смогут приземляться в аэропорту, поэтому их заменят самолеты малой авиации. Календарный период реконструкции ВПП - с 1 июня по 15 сентября, однако сроки могут быть сдвинуты из-за погодных условий. Продажа билетов на летние рейсы начнется с 1 февраля 2017 года.

Завершатся все работы в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. компания "Норильский никель".

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