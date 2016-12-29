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Перинатальный центр в Норильске сдадут в 2017 году

Сибирь
29 декабря, 14:07 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 29, декабря. /ТАСС
По словам красноярского губернатора, сейчас на объекте работают около 70 строителей, после нового года количество специалистов увеличится до двухсот
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КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Перинатальный центр в Норильске на 110 коек будет сдан в эксплуатацию в 2017 году. Об этом журналистам сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

"Сдавать (перинатальный центр - ТАСС) будем в 2017 году. Построим объект за один год. Сейчас "вылезли из земли", идет монтаж, в начале июля должны корпус поставить, а там уже отделочные и другие работы", - сказал губернатор.

По его словам, сейчас на объекте работают около 70 строителей, после нового года количество специалистов увеличится до двухсот. В ближайшее время в одном из неиспользуемых административных зданий Оганера будет организовано комфортное общежитие с пищеблоком для рабочих.

Губернатор отметил, что часть оборудования для центра сейчас везется на судах Северным морским путем из Мурманска, чтобы часть работ по внутренней отделки выполнить до открытия навигации по Енисею.

"Сложно будет, мы с такими скоростями не строили", - отметил Толоконский.

Инвестиции в перинатальный центр на 110 коек составят 3,35 млрд рублей. В том числе 2,44 млрд рублей - средства краевого бюджета, остальные инвестиции - средства ФОМС.

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