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Суд арестовал троих обвиняемых в убийстве скупщиков кедровых орехов в Забайкалье

Сибирь
11 января, 3:57 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Арестованные дали признательные показания
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ЧИТА, 11 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Суд по ходатайству следствия заключил под стражу троих подозреваемых в убийстве двух предпринимателей, скупавших кедровые орехи у жителей Забайкальского края. Об этом сообщил  журналистам пресс-секретарь регионального СУ СКР Егор Марков.

"Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с разбоем" и "Разбой". Они признались в совершении инкриминируемых деяний. По ходатайству следствия в отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков.

Предприниматели, скупавшие кедровые орехи, в канун новогодних праздников выехали из Читы в один из районов Забайкальского края и пропали без вести. По версии следствия, обвиняемые договорились с двумя жителями Читы 31 и 55 лет о продаже им крупной партии орехов на сумму около 200 тысяч рублей. Когда потерпевшие 30 декабря приехали за товаром с деньгами, обвиняемые застрелили мужчин из охотничьего ружья. После этого злоумышленники похитили 180 тысяч рублей потерпевших, затем положили тела в кузов грузовика, машину отогнали на небольшое расстояние от дороги и бросили.

8 января утром по подозрению в совершении преступления полиция задержала двоих жителей Улетовского района, а вечером этого же дня - жителя Читы. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, выясняется роль каждого из обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается", - добавил Марков.

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