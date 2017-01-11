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Более 150 человек эвакуировали из ТЦ в центре Новосибирска из-за пожара

Сибирь
11 января, 6:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, января. /ТАСС
В результате происшествия никто не пострадал
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НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Более 150 посетителей и сотрудников эвакуированы из-за пожара в одном из отделов крупного торгово-развлекательного комплекса в центре Новосибирска. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"В крупнейшем торговом центре Новосибирска (улица Гоголя) накануне вечером произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области в 22:23 (18:23 мск) 10 января. Возгорание началось после закрытия торгового центра, из здания проведена эвакуация персонала и посетителей кинотеатра", - говорится в сообщении.

В момент пожара сработала автоматическая пожарная сигнализация и речевая система оповещения. До прибытия пожарных сотрудники торгового центра оперативно эвакуировали 150 человек. Через 8 минут к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и полностью завершили эвакуацию, выведя из здания 15 человек.

Возгорание произошло на третьем этаже в одном из отделов, где на незначительной площади горели картонные коробки из-под обуви. К 22:35 возгорание было полностью ликвидировано. Для тушения пожара были привлечены повышенные силы: 9 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

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