В НОВАТ состоится премьера оперы "Рождество"

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Премьера оперы "Рождество" Ираиды Сальниковой состоится в среду на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), сообщили в пресс-службе арт-холдинга "Святой мир".

"Премьера оперы новосибирского композитора Ираиды Сальниковой пройдет в театре оперы и балета. В спектакле задействованы оркестр, хор и солисты Новосибирской оперы, дирижер - Евгений Волынский", - уточнили в пресс-службе.

Проект подготовлен арт-холдингом „Святой мир" и коллективом НОВАТ и реализуется по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона и по заказу Новосибирской епархии РПЦ.

Опера "Рождество" станет третьим произведением Ираиды Сальниковой на сцене НОВАТ. Ранее здесь прозвучали премьеры кантат-ораторий "Преподобный Сергий Радонежский" и "Святой Владимир - Креститель Руси".

Ираида Сальникова - жена священника, окончила Новосибирскую консерваторию. Преподает музыкальные дисциплины в православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия Новосибирска. Она много пишет для детей, ее рождественские и пасхальные песни включают в свой репертуар детские хоровые коллективы сибирской столицы.