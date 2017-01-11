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Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппа

Сибирь
11 января, 8:29 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 11, января. /ТАСС
В начале года отмечено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ в пяти из 19 муниципалитетов региона, в том числе в Томске
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТОМСК, 11 января. /ТАСС/. Главный санитарный врач Томской области рекомендовал отменить с 12 января массовые мероприятия, особенно с участием детей, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ, говорится в постановлении главы регионального Роспотребнадзора Виктора Пилипенко.

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"Рекомендовать: запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в первую очередь, с участием детей, с 12 января 2017 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, в начале 2017 года отмечено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ в пяти из 19 муниципалитетов Томской области: в Томске (на 20,7%), в Александровском (в два раза), Асиновском (в 1,9 раза), Шегарском (в 1,3 раза) и Кожевниковском (на 9,9%) районах.

В связи с этим санитарный врач также рекомендует запрет допуска посетителей к пациентам в больницах, а также в дома ребенка и интернаты, обязательное ношение масок в образовательных и медицинских учреждениях, перевод поликлиник на обслуживание на дому. В случае отсутствия из- за гриппа и ОРВИ 20% и более детей необходимо приостановить учебный процесс.

"В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отстранить от работы персонал, не привитой против гриппа, в преддверии эпидсезона 2016-2017 года", - отмечается в постановлении.

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