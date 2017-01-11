Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппа

Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппаСибирь 11 января, 8:29
Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человекЭкономика и бизнес 11 января, 8:04
СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на АсадаМеждународная панорама 11 января, 7:32
Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"Спорт 11 января, 7:29
Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 11 января, 7:09
Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛСпорт 11 января, 7:06
В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снегаОбщество 11 января, 7:05
ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в ТурцииСпорт 11 января, 6:51
"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачуСпорт 11 января, 6:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 11 января. /ТАСС/. Главный санитарный врач Томской области рекомендовал отменить с 12 января массовые мероприятия, особенно с участием детей, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ, говорится в постановлении главы регионального Роспотребнадзора Виктора Пилипенко.
"Рекомендовать: запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в первую очередь, с участием детей, с 12 января 2017 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно документу, в начале 2017 года отмечено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ в пяти из 19 муниципалитетов Томской области: в Томске (на 20,7%), в Александровском (в два раза), Асиновском (в 1,9 раза), Шегарском (в 1,3 раза) и Кожевниковском (на 9,9%) районах.
В связи с этим санитарный врач также рекомендует запрет допуска посетителей к пациентам в больницах, а также в дома ребенка и интернаты, обязательное ношение масок в образовательных и медицинских учреждениях, перевод поликлиник на обслуживание на дому. В случае отсутствия из- за гриппа и ОРВИ 20% и более детей необходимо приостановить учебный процесс.
"В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отстранить от работы персонал, не привитой против гриппа, в преддверии эпидсезона 2016-2017 года", - отмечается в постановлении.