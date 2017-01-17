Топ-менеджера "Томск Авиа" амнистировали по делу о сокрытии 8,4 млн руб.

ТОМСК, 17 января. /ТАСС/. Топ-менеджер банкротящейся авиакомпании "Томск Авиа" попал под амнистию по делу о сокрытии 8,4 млн рублей от налоговой службы, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

"Приговором суда назначено ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, и (подсудимый) освобожден от уголовного наказания в связи с применением акта амнистии", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в сентябре- октябре 2014 года обвиняемый, исполняя обязанности директора ООО "Авиакомпания "Томск Авиа", скрыл 8,38 млн рублей, за счет которых ФНС по Томскому району должна была взыскать с авиакомпании недоимку по налогам и сборам. В ходе следствия топ-менеджер виновным себя не признал. Дело было возбуждено по статье УК РФ "Сокрытие доходов организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Томский районный суд назначил штраф в 300 тыс. рублей другому топ-менеджеру "Томск Авиа" по делу о сокрытии 13 млн рублей, но также освободил его от наказания по амнистии.

Арбитражный суд Томской области в марте 2016 года ввел процедуру конкурсного производства в "Томск Авиа", признав компанию банкротом. Приставы ранее арестовали принадлежащие перевозчику самолеты Ан-24 и Ан-26, вертолеты, оргтехнику, транспортные средства, недвижимость в городах Колпашево и Стрежевом, в райцентре Каргасок, а также в Новосибирской области. Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Приставы возбуждали около двух десятков уголовных дел в отношении руководства "Томск Авиа" по фактам длительного неисполнения решения суда и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Общая сумма долгов "Томск Авиа" составляет несколько сотен миллионов рублей.