В Кузбассе ребенок погиб в бассейне

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области по факту гибели ребенка в бассейне в Новокузнецке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В бассейне 14 января в помещении одного из спортивных залов Новокузнецка было обнаружено тело 12-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным СК, в бассейне отдыхала компания из нескольких местных жителей, среди которых были трое несовершеннолетних. В какой-то момент взрослые ушли в комнату отдыха, оставив детей в бассейне. Вскоре один подростков сообщил взрослым, что находящийся в бассейне мальчик не подает признаков жизни. Мужчины достали ребенка из бассейна, вызвали скорую и до ее приезда попытались оказать первую помощь.

Следователи располагают данными, что своевременную и квалифицированную помощь от персонала гости заведения не получили. Прибывшие медики попытались реанимировать подростка, но вскоре констатировали его смерть.

Для установления точной причины гибели мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проверят основания, на которых администрация спортзала эксплуатировала бассейн, квалификацию инструкторов, спасателей и другого персонала заведения.