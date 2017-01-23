Томские ученые разработали систему предсказания опасных погодных явлений

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ТОМСК, 23 января. /ТАСС/. Специалисты томского Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН разработали программно-аппаратный комплекс для обнаружения опасных погодных явлений. Он позволит не только смягчить последствия стихии, но и избежать серьезных аварий, в том числе крушений самолетов, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Сведения от Российского гидрометеоцентра поступают раз в три часа. А мы, имея более быстрый доступ к информации, успеем определить возникновение опасных метеорологических явлений, их потенциальных источников и предвестников с помощью специально разработанного программного обеспечения. Понятно, что для решения задачи некоторым площадям потребуется сеть из таких комплексов, но это уже вопрос, обсуждаемый в будущем", - цитирует издание одного из разработчиков комплекса, научного сотрудника лаборатории экологического приборостроения ИМКЭС СО РАН Алексея Кобзева.
По его словам, комплекс нацелен на поиск погодных явлений конвективного происхождения, то есть, связанных с кучево-дождевыми облаками размером до 10 км. Время жизни таких явлений, как правило, не превышает часа, поэтому в данных гидрометцентра они могут не отражаться, а разработка томских ученых позволит получать сведения об их близости каждую секунду.
Комплекс анализирует состояние напряженности электрического поля над поверхностью Земли и определяет близость конвективного облака. Автоматически измеряя еще ряд параметров - температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, направление ветра, он позволит оперативно прогнозировать опасные явления.
В настоящее время исследователи создали экспериментальные образцы измерительных приборов и провели их испытания. В дальнейшем они планируют совершенствовать программные алгоритмы, которые и позволят собрать комплекс в единое целое. После этого ученые приступят к измерению метеорологических параметров. Проект получил рассчитанный на два года грант президента РФ.