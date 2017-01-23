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Директор школы под Томском пытался скрыть инцидент с пропажей детей в лесу

Сибирь
23 января, 12:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, января. /ТАСС
По данным проверки прокуратуры, в результате необходимая медицинская помощь была оказана пострадавшим лишь спустя несколько часов после произошедшего
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Директор Кисловской средней школы Орал Мусабеков

Директор Кисловской средней школы Орал Мусабеков

© РИА Томск/Павел Стефанский

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Директор школы в Томской области, где 10 детей и учитель заблудились 12 января в лесу во время урока физкультуры, пытался скрыть этот случай от правоохранительных органов. К такому выводу пришла областная прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Директор МБОУ "Кисловская СОШ", получив информацию о пропаже 10 несовершеннолетних и учителя, попытался скрыть этот факт от правоохранительных органов, - говорится в сообщении. - В результате необходимая потерявшимся помощь, в том числе медицинская, была оказана компетентными органами и организациями лишь спустя несколько часов после произошедшего, что создало угрозу жизни и здоровью детей и повлекло их госпитализацию в связи с общим переохлаждением организма".

Итоги прокурорской проверки

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, также установлено, что преподаватель физкультуры Кисловской школы при проведении урока по лыжным гонкам, не проверил состояние находящейся за пределами учреждения лыжной трассы. После того, как ученики сбились с пути, ушли с маршрута и оказались вне зоны видимости преподавателя, он вопреки нормативным требованиям своевременно не уведомил о происшествии администрацию школы.

Проверка, кроме того, показала, что лыжная трасса, не соответствует требованиям, предъявляемым к спортивным объектам: лыжня от снега не очищается, отсутствует специальная разметка с указанием направлений движения и протяженности трассы, она не имеет вспомогательных, отапливаемых и гардеробных помещений, нет места для сушки обуви и туалетных комнат.

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"Перечисленные нарушения требований технических регламентов и санитарных правил являются результатом ненадлежащего исполнения своих обязанностей администрацией Заречного сельского поселения, на территории которого расположена трасса", - отмечает прокуратура.

Надзорное ведомство указывает, что управление образования администрации Томского района долгое время допускало проведение школьных уроков на неприспособленной для этого лыжной трассе с нарушением требований безопасности.

По итогам проверки прокурор района Виктор Гречман внес главам администраций Томского района и Заречного сельского поселения представления с требованием об устранении допущенных нарушений прав несовершеннолетних и наказании виновных должностных лиц.

ЧП со школьниками

Инцидент произошел утром 12 января, когда 10 школьников из деревни Кисловка вышли на лыжню с учителем физкультуры, заблудились и шесть часов блуждали в районе населенного пункта при 12-15-градусном морозе. Вечером все они были вывезены из леса местными жителями и сотрудниками МЧС на снегоходах. Все дети были госпитализированы.

Томские власти подтвердили, что школа поздно сообщила о ЧП, назначена служебная проверка, сообщили, что директор образовательного учреждения будет уволен.

СК возбудил уголовное дело после инцидента под Томском по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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