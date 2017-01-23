Росздравнадзор проверит информацию об опоздании на три часа скорой к роженице в Кемерове

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит своевременность оказания медпомощи женщине, у которой начались преждевременные роды в новогоднюю ночь. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Ранее СМИ сообщили, что бригада приехала к роженице лишь через три часа после вызова.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проведет документарную проверку по факту оказания медицинской помощи женщине в Кемерове, у которой в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года начались преждевременные роды", - говорится в сообщении.

По информации различных СМИ, в результате опоздания бригады скорой помощи, роды пришлось принимать мужу самостоятельно. Новорожденный до сих пор находится в реанимации.