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Росздравнадзор проверит информацию об опоздании на три часа скорой к роженице в Кемерове

Сибирь
23 января, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
По данным СМИ, инцидент произошел в новогоднюю ночь, новорожденный до сих пор находится в реанимации
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит своевременность оказания медпомощи женщине, у которой начались преждевременные роды в новогоднюю ночь. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Ранее СМИ сообщили, что бригада приехала к роженице лишь через три часа после вызова.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проведет документарную проверку по факту оказания медицинской помощи женщине в Кемерове, у которой в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года начались преждевременные роды", - говорится в сообщении.

По информации различных СМИ, в результате опоздания бригады скорой помощи, роды пришлось принимать мужу самостоятельно. Новорожденный до сих пор находится в реанимации.

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