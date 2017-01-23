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СК в Новосибирске расследует дело нянечки, привязавшей к кровати годовалого ребенка

Сибирь
23 января, 14:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, января. /ТАСС
Инцидент произошел в инфекционном отделении детской больницы
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НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с годовалым ребенком в инфекционном отделении детской больницы, передав затем его в следственное управление СК России по Новосибирской области, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 17 января ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение Детской клинической городской больницы №3. В связи с необходимостью прохождения родителями флюорографии, ребенка на некоторое время было предложено оставить под присмотром нянечки благотворительного фонда, оказывающего в данном медицинском учреждении услуги по уходу за детьми.

"Как установили следователи, нянечка покинула свое рабочее место раньше времени, оставив малолетнего ребенка без присмотра, предварительно привязав запястья его рук к кровати", - уточнил СК.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

По инициативе следствия надзорным органом уголовное дело передано для дальнейшего расследования в производство следователя СК России по Новосибирской области. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

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