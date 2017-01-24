Рабочую группу создадут для решения проблем пострадавших от засухи аграриев Забайкалья

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ЧИТА, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Рабочую группу, в которую войдут представители Минсельхоза РФ, создадут для решения финансовых проблем аграриев Забайкальского края, которые в 2016 году пострадали от засухи. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
"Член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев встретился с заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым. Участники обсудили вопросы, связанные с компенсацией забайкальским сельхозтоваропроизводителям потерь, понесенных в результате засухи… Достигнута договоренность о создании рабочей группы, в которую войдут представители федерального и краевого министерств сельского хозяйства", - сказали в пресс-службе.
Целью рабочей группы станет решение вопроса о компенсации ущерба аграриям. "Учитывая финансовое положение Забайкальского края и необходимость своевременной подготовки к весенне-полевым работам, нужно принять все меры для разрешения этой ситуации", - приводит пресс-служба слова Лебедева.
В 2016 году территория Забайкальского края подверглась жесточайшей почвенной и атмосферной засухе. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая оценен в 1,1 млрд рублей. После проведения экспертной оценки сумма прямых понесенных затрат составила 350,9 млн рублей.