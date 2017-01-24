ФРП выделит 260 млн рублей на создание первого в РФ производства бериллия

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) выделит заем в 260 млн рублей на организацию первого в современной России производства бериллия компании "НПО "Редкие металлы Сибири". Первичное производство будет создано в Забайкальском крае к 2019 году, сообщил журналистам проректор Томского политехнического университета (ТПУ), разработавшего отечественную технологию получения бериллия, Александр Дьяченко.

"Производство будет организовано в Сибирском федеральном округе. Мы планируем проектирование (первого этапа - прим. ТАСС) в 2017 году, на 2018 год - строительство, в конце 2018 - начале 2019 года - разрезать ленточку на предприятии. Финансирование определено из ФРП - 260 млн рублей под 5% годовых до 2020 года, вторая половина - частные инвестиции - еще 260 млн рублей", - сказал он.

Гидрометаллургическое производство будет организовано на Приаргунском производственном горно-химическом объединении в Забайкалье (входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" госкорпорации "Росатом"). На первом этапе производство будет использовать обогащенное сырье Росрезерва с советских времен, выпускаться будет гидроксид и оксид бериллия. Затем планируется перейти к переработке природного сырья Ермаковского месторождения в Бурятии с организацией обогатительной фабрики.

"Третий этап - объединение гидрометаллургического производства и обогатительной фабрики. Есть предварительный бизнес-план, стоимость третьего этапа планируется порядка 700 млн рублей", - рассказал Дьяченко, отметив, что на предприятии будет ежегодно производиться около 100 тонн бериллия в год - это до 30% мирового рынка. "Это покроет потребности страны, небольшая часть пойдет на экспорт", - добавил он.

Редкий и дорогой металл

ТПУ разработал и в 2016 год передал заказчику - Минпромторгу РФ - первую отечественную технологию производства бериллия из высокофтористого сырья. Она экономически выгодна для этого типа сырья. Разработка технологии обошлась в 150 млн рублей: половину средств, по словам проректора, выделил Минпромторг РФ, вторую - ТПУ.

Научно-производственное объединение "Редкие металлы Сибири" создано в 2013 году при участии ТПУ и является индустриальным партнером вуза в части промышленной реализации технологии производства бериллия. В соответствии с предписанием Минпромторга РФ как заказчика работ и владельца технологии, ТПУ передало компании лицензию на использование технологии и ее реализацию в промышленном масштабе.

Сейчас бериллий производят только в трех странах - США, Китае и Казахстане, общий мировой объем производства составляет около 300 тонн в год. Этот металл используют при производстве высокопрочных и легких деталей и приборов в аэрокосмической, машиностроительной и атомной отраслях, при изготовлении вооружения, ракетного топлива, телекоммуникационного оборудования и систем обнаружения. Цена 1 кг продукции из вакуумплавленного чистого бериллия достигает нескольких тысяч долларов.