В Бурятии наказали сотрудников школы, где ученица покончила с собой

УЛАН-УДЭ, 24 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Прокуратура Бурятии наказала директора и учителей Туркинской средней школы, где 15-летняя ученица совершила суицид. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"Директор школы, учитель математики и школьный психолог указанной школы привлечены к дисциплинарной ответственности, замдиректора по воспитательной работе переведен на должность учителя, классный руководитель класса, в котором обучался погибший подросток, освобождена от классного руководства", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по итогам проверки главе района внесено представление. "По результатам рассмотрения представления разработан комплексный план по профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма, суицидов и правонарушений несовершеннолетних на 2017 год, - подчеркнули в прокуратуре. - Постановлением районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управлению образования района поручено предусмотреть введение психологов во всех общеобразовательных учреждениях".

15-летняя ученица Туркинской средней школы покончила с собой 5 декабря прошлого года. До этого она трижды обращалась к школьному психологу. "В ноябре и декабре 2016 года школьница совершила 4 попытки суицида, последняя из которых повлекла смерть подростка", - отметили в прокуратуре. По данным Следственного управления СКР по Бурятии, "помощь в полном объеме девочке не была оказана".

В отношении школьного психолога возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.