Медики приехали с задержкой к роженице в Кемерове из-за поломки машины

КЕМЕРОВО, 24 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Причина задержки прибытия медиков к жительнице Кемерова, которой пришлось в новогоднюю ночь родить дома, после чего ребенок попал в реанимацию, - поломка автомобиля скорой помощи и допущенные сотрудниками службы ошибки при оформлении повторного вызова. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

У беременной начались преждевременные роды, она вызвала скорую помощь. Однако медики приехали только спустя два часа (первый вызов поступил в 5:08 первого января, бригада прибыла в 07:12).

"Машина выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась. Данные о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не были внесены в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, к которому поступил повторный вызов, был уверен, что скорая едет к роженице", - сказали в пресс-службе.

Родившуюся раньше положенного срока девочку вместе с матерью увезли в родильный дом областной детской клинической больницы. "Ребенок находился в реанимации. 23 января, после проведенного лечения, девочка переведена в отделение патологии новорожденных", - уточнили в администрации.

После данного инцидента областной департамент охраны здоровья населения проводит внеплановую проверку "Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи". "По поручению губернатора Амана Тулеева приказом департамента отстранен от занимаемой должности Евгений Аверьянов - главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи за неудовлетворительную организацию работы службы", - добавили в пресс-службе.

По мнению Тулеева, "служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально", тем более, что во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. Губернатор поручил своему заму, курирующему здравоохранение, организовать во всех территориях инструктаж сотрудников диспетчерских служб скорой помощи, а главам городов и районов присоединиться к этой работе, привлечь к инструктажам сотрудников территориальных отделов здравоохранения.

Проверку этого случая на предмет своевременности оказания медпомощи роженице проводит также Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области и прокуратура региона.