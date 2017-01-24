Актер драмтеатра Новокузнецка уволен из-за нецензурного слова во время детского спектакля

КЕМЕРОВО, 24 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Администрация Новокузнецкого драматического театра уволила актера после жалобы зрителя на то, что во время спектакля "Конек Горбунок" артист произнес со сцены нецензурное слово. Об сообщается в ответе заявителю, размещенном на сайте "виртуальной приемной" департамента культуры и национальной политики Кемеровской области.

"Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями спектакля "Конек- Горбунок" 7 января 2017 года как нецензурное обращение артиста. По итогам расследования артист А. Левченко не работает в театре", - говорится в сообщении.

В обращении заявительницы отмечается, что один из артистов вышел на сцену пьяным и начал выступление с нецензурного слова. По данным департамента, администрация театра "провела большое служебное расследование" и данный "факт подтвердился". Также отмечается, что театр готов в качестве компенсации за причиненные неудобства пригласить семью на любой спектакль по выбору.

По данным сайта театра, Артур Левченко работал в театре с 2010 года.