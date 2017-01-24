Суд вынес приговор по делу о крушении в 2013 г. Ан-12 под Иркутском

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу по факту катастрофы самолета Ан-12, в которой погибли 9 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Руководители полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода, филиала ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", Андрей Старков и Александр Осейко признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказали в пресс-службе.

Суд приговорил Старкова и Осейко к 3 годам лишения свободы каждого в колонии-поселении.

Ан-12 потерпел крушение вечером 26 декабря 2013 года при заходе на посадку в районе станции Батарейная Восточно- Сибирской железной дороги. По данным следствия, на расстоянии 1-го км до взлетно-посадочной полосы воздушное судно исчезло с экранов радаров. При падении самолет, задев крыльями деревья, военную технику и строения на территории войсковой части Минобороны РФ, был частично разрушен. Находившиеся на борту 9 человек - шесть членов экипажа и три авиационных техника - погибли.

Как установлено судом и следствием, Старков, зная об ухудшении погодных условий, не запретил посадку воздушного судна и не принял мер к уходу воздушного судна на запасной аэродром. Осейко, осуществляя непосредственный контроль за посадкой самолета, не дал экипажу команду на прекращение снижения, при этом предоставив экипажу неверную информацию о нахождении воздушного судна.

На стадии предварительного следствия и в судебном заседании Старков и Осейко не признали вину. "При этом собранные следствием доказательства опровергли доводы обвиняемых и их защиты", - подчеркнули в пресс-службе СК.