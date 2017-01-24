Обвиняемый в махинациях с жильем экс-мэр шахтерского города Кузбасса не признал вину

КЕМЕРОВО, 24 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области во вторник начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего мэра города Прокопьевск Валерия Гаранина, возглавлявшего город 17 лет и после отставки в прошлом году ставшего подозреваемым в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

"Сегодня началось рассмотрение уголовного дела по существу, было оглашено обвинительное заключение. Подсудимый свою вину не признал", - сказала она. Также сегодня суд приступил к опросу свидетелей. Следующее заседание состоится 25 января.

Гаранин возглавлял шахтерский город Прокопьевск с 1999 года до 23 сентября 2016 года и оставался одним из двух глав муниципалитетов-старожилов в регионе. В сентябре пресс-служба обладминистрации сообщала, что Гаранин обратился к губернатору Аману Тулееву с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Однако в ноябре стало известно, что СУ СК РФ по области предъявило экс-главе Прокопьевска обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Поводом для судебного разбирательства стали действия мэра в интересах знакомой местной жительницы, которой за счет бюджетных средств была приобретена квартира. По данным СУ СК РФ по области, на ее банковский счет было перечислено 2 млн 400 тысяч рублей из городского бюджета при рыночной стоимости квартиры 1 млн 395 тыс. рублей. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

За последние 1,5 года это второй случай в регионе, когда главу города обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которое связано с приобретением или передачей квартиры в собственность "знакомой". В марте 2016 года суд приговорил к 4 годам условно бывшего мэра города Тайга Александра Маера, ставшего фигурантом уголовного дела осенью 2015 года.