Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор новосибирского центра реабилитации осужден за незаконное удержание наркоманов

Сибирь
24 января, 15:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 24, января. /ТАСС
Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых удерживали взаперти, пока они не были освобождены сотрудниками ФСБ
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области приговорил директора некоммерческой организации Султана Кенжаева к 6 годам и 10 месяцам колонии за незаконное удержание людей в реабилитационных центрах, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда Кенжаеву назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Директор новосибирского центра реабилитации наркоманов пойдет под суд за похищение людей

Следствием и судом установлено, что с сентября 2014 года по июль 2015 года Кенжаев по договоренности с двумя знакомыми (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск) и неустановленными лицами, похищал и незаконно лишал свободы людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Их удерживали в домах, расположенных в поселке Молот Коченевского района Новосибирской области, в условиях изоляции от общества, взимая за это оплату с их родственников под предлогом оказания зависимым помощи в преодолении влечения к наркотическим средствам и алкоголю.

Реабилитационные центры были оборудованы замками и металлическими решетками на окнах. Кроме того, злоумышленники, пользуясь тем, что люди к ним поступали в состоянии опьянения, принуждали их подписать документы о добровольном согласии на пребывание, иногда для этого применялась физическая сила. Родственникам общаться с зависимыми запрещали, говоря, что это может негативно повлиять на курс реабилитации. Ежемесячная плата за содержание в центрах составляла 15 тыс. рублей с человека.

Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.

Расследование дела представляло особую сложность, так как преступления были заранее спланированы и подготовлены, большинство совершены группой лиц по предварительному сговору, все участники которой до настоящего времени не установлены. Потерпевшими по делу являются лица, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, проживающие в различных районах Новосибирской области и регионах России.

Проблема наркомании в России. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге
2
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
3
Bloomberg нашло в России нового миллиардера
4
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
5
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
6
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
7
Школьный роман с учителем: как распознать и что делать
Темы дня
Реклама